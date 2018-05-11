تساوة.. المرأة أحد أعمدة المستقبل

أقيم اليوم السبت، في منطقة تساوة، حفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تم خلاله إشهار الجلسة النسائية.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة مثل الابتهالات الدينية ومسرحيات ورقصات شعبية وكلمات عبرت عن دور المرأة ومكانتها في المجتمع باعتبارها أحد أعمدة مستقبل الأجيال الصاعدة.

وشاركت المؤسسات التعليمية والخيرية ورياض الأطفال والهلال الأحمر والكشاف، في الحفل عبر فقرات فنية وغنائية قدمتها.

ومن أهداف الجلسة الربط بين الموسسات الحكومية والقاعدة الشعبية، وكذلك وضع مقترحات للمشاكل التي تواجه المنطقة وفق الإمكانيات المتاحة، وإعادة تقويم العادات والتقاليد السارية داخل المنطقة، وأن يكون للمرأة دور في إعداد وإبراز الأنشطة داخل البلدية.

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