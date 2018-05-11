نوّاب ليبيون يؤدّون اليمين القانونية أمام البرلمان الأفريقي في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا

أدى خمسة أعضاء من مجلس النواب الليبي، أمس الخميس، اليمين القانونية أمام البرلمان الأفريقي في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بحسب ما أفاد به عضو الوفد الليبي النائب عبدالقادر حسن يحيى.

وقال عضو مجلس النواب عبدالقادر حسن يحيى في تصريح صحفي لموقع بوابة الوسط من جوهانسبرج إن أعضاء البرلمان الأفريقي بدأوا الآن انتخابات هيئة الرئاسة وعضوية اللجان بالبرلمان الأفريقي.

وأوضح يحيى أن أعضاء مجلس النواب الممثلين لليبيا في البرلمان الأفريقي هم عبدالقادر حسن يحيى وصالح قلمه يصكو وسالم قنان ويوسف كمود الفاخري ومدلله قندهوهم.

ويتنافس على مقعد رئاسة البرلمان الأفريقي ثلاثة مرشحين يمثلون أقاليم شمال وجنوب ووسط أفريقيا هم مصطفى الجندى، المرشح المصرى وشمال أفريقيا، ونكودو روجيه دانج مرشح وسط أفريقيا وشارومبيرا مرشح جنوب أفريقيا.

ومن المتوقع أن يتم تنصب المرشح الفائز بمقعد رئاسة البرلمان الأفريقى، من بين المرشحين الثلاثة، بمهام منصبه فى حفل تنصيب سيقام يوم اليوم الجمعة دخل مقر البرلمان الأفريقى في جوهانسبرج.

ويعرف البرلمان الأفريقي ببرلمان عموم إفريقيا، وتنتد فترة الرئاسة في البرلمان لخمسة سنوات ، وقد أسست في شهر مارس عام 2004م ، ويبلغ عدد أعضاء البرلمان الأفريقي نحو 230 نائبا ، وذلك باختيار برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي تكون في الأساس من 46 دولة أفريقية.

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