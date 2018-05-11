الاتفاق على وضع خطة أمنية لحماية مركز سبها الطبي

اتفق مدير مركز سبها الطبي عريش الوافي، وعميد البلدية حامد الخيالي، والممثل عن منطقة سبها العسكرية علي أسحيم، على وضع خطة أمنية مع الحاكم العسكري بسبها لحماية المركز الطبي.

وأوضح عميد بلدية سبها حامد الخيالي، أن البلدية ستقوم بتشكيل لجنة إشراف ومتابعة للعمل داخل المركز، مؤكدا الاتفاق مع المراكز الصحية داخل المدينة لمساعدة المواطنين.

وأشار الخيالي، إلى أنه خاطب الأوقاف لتفعيل دور الخطيب لتنبيه الأهالي إلى ضرورة الابتعاد عن مركز سبها الطبي إلى حين توفير الأمن، حسب قوله.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس بقاعة الاجتماعات بمركز سبها الطبي، لمناقشة الوضع الأمني المتردي داخل المدينة الذي بدوره أثر وبشكل كبير على المركز الطبي والعاملين به.

وبحسب إدارة الإعلام بمركز سبها الطبي، فقد جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من المركز والمجلس البلدي وبعض الجهات الفاعلة، لدراسة الأوضاع داخل المركز الطبي بشكل دوري لتنفيذ كلا الاتفاقيات التي جرى مناقشتها في هذا الاجتماع.

وتعيش مدينة سبها منذ مدة أوضاعا أمنية صعبة بسبب الانفلات الأمني والنزاعات القبلية المسلحة التي تدور من حين لآخر بالمدينة.

يذكر أن مركز سبها الطبي قد استقبل خلال الفترة الممتدة من الرابع من فبراير الماضي إلى الخامس من الشهر الجاري، 18 قتيلا و86 جريحا من المدنيين، جراء الاشتباكات القبلية التي تدور بالمدينة والتدهور الأمني.

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