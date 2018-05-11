مفوضية شؤون اللاجئين تجلي 132 لاجئا من ليبيا إلى النيجر

أجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 132 لاجئاً وطالب لجوء من الفئات الأشد ضعفاً، من طرابلس إلى النيجر.

وأعلنت المفوضية على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، استئناف برنامج ورحالات الإجلاء منقذاً للحياة بعد تعليقه لمدة شهرين، موضحة أن هذا البرنامج يهدف إلى إنقاذ الأشخاص من الفئات الأشد ضعفاً.

وذكرت المفوضية، أنها بدأت عمليات الإجلاء الطارئة في نوفمبر الماضي كجزء من الجهود الأوسع نطاقاً لمعالجة التحركات المعقدة للمهاجرين واللاجئين على طول طرقات البحر الأبيض المتوسط التي يلتقي الكثير منها في ليبيا.

وقال المبعوث الخاص للمفوضية فنسنت كوشتيل: “يعاني اللاجئون المحتجزون في ليبيا من ظروف قاسية تهدد حياتهم ورفاههم”، وفق ما نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يُحتجز العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء لفترات طويلة في ظروف قاسية في ليبيا، وفي الوقت الراهن تقدر المفوضية بأن يكون هناك 5,700 شخص محتجزين في مراكز احتجاز رسمية، من بينهم 2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

يذكر أن حوالي أكثر من 605 ألف شخصاً تعنى بهم المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في ليبيا من بينهم 184,612 نازحاً داخلياً، و368,583 عائداً، وأكثر من 52 ألف لاجئاً وطالب لجوء مسجلين.

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