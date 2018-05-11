الليبيات يؤكدن دور المرأة في دعم المسار الديمقراطي

اختتمت اليوم الجمعة، اجتماع النساء الليبيات في الأحزاب السياسية والتيارات السياسية الناشئة وبرلمانيات، والذي جاء بتنظيم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي ختام الاجتماع أكد المشاركون على ضرورة ضمان وزيادة مشاركة الأحزاب السياسية والنساء في الانتخابات القادمة، كما تم اقتراح مجموعة من المبادرات لتعزيز دور المرأة في شبكة الأحزاب السياسية، لدعم المسار الديمقراطي وتعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية.

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