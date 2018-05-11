افتتاح محكمة ونيابة تازربو الجزئية

افتتحت أمس في مدينة تازربو، محكمة ونيابة تازربو الجزئية، بحضور عدد من القضاة ووكلاء النيابة بمدينة الكفرة، ورئيسي محكمة ونيابة الكفرة الابتدائية، ورئيس جهاز الشرطة القضائية الكفرة.

كما حضر الافتتاح عدد من المسؤولين، ورجال الهيئات القضائية من مدن تازربو والكفرة وبنغازي، بالإضافة إلى أهالي وحكماء وأعيان المدينة.

وفي السياق ذاته عقد رئيس جهاز الشرطة القضائية الكفرة، اجتماعا طارئا مع منتسبي الجهاز بمدينة تازربو، لبحث سير العمل، وتوزيع مهام الحراسة اللازمة لحماية المقر الجديد لمحكمة ونيابة تازربو.

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