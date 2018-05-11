أصدرت مؤسسة “ملتقى فزان من أجل ليبيا” بيانا أوضحت فيه أنها قدمت مبادرة لوقف الاقتتال في سبها، وقدمتها إلى آمر منطقة سبها العسكرية، كما تواصلت مع مختلف الأطراف المتنازعه في المدينة.

وتنص المبادرة على الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية، وتسليم كافة المواقع والمطارات والبوابات والمعسكرات لجهات الاختصاص، وعودة النازحين لمنازلهم، والشروع في الحوار الشامل والصريح للمصالحة الوطنية.

كما نصت المبادرة على مناقشة كافة النقاط العالقة بغية الوصول إلى اتفاق يتضمن تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والتعايش المشترك بين كافة أبناء فزان.

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