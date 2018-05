مديرية أمن زوارة تضبط سيارات تهريب بجنوب غرب أبي كماش

المتوسط

أعلنت مديرية أمن زوارة، ضبط سيارات تهرب، بجنوب غرب منطقة أبي كماش، محملة بالتن ومجاهزة لتهريبها لدولة تونس.

وأوضح الحساب الرسمي لمديرية أمن زوارة، أن الفرق الأمنية المكونة من مركز شرطة أبي كماش ومركزي شرطة زوارة الشمالي والجنوبي وشرطة النجدة التابعين لمديرية أمن زواره من التدخل وضبط سيارات ليبية كانت محملة بالتن ومعدة وجاهزة لتهريبها لدولة تونس.

وأشارت المديرية إلى أن فرقة أمنية توجهت للموقع بناءً على معلومات كانت قد وردت إليها، وعندما وطلبت الدعم اللازم لضبط السيارات والبضاعة المحملة بها كانت الفرق المشار لها في عين المكان . فتم التحفظ على السيارات وعلى البضاعة ونقلها للمديرية لاستكمال الإجراءات القانونية حيال ذلك.

