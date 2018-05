المتوسط:

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الجمعة، برنامج تدريب للأخصائيين الاجتماعيين من ليبيا في تونس.

وأوضح الصندوق، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، أن التدريب الذي يعقد في تونس في الفترة ما بين الـ 11 إلى الـ 14 من مايو، يتمحور حول سبل توفير الدعم النفسي والاجتماعي الأساسي، لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل المراكز الصحية.

