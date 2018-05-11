الكهرباء توضح أسباب طرح الأحمال

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها ستضطر لعملية برنامج طرح الأحمال اليدوي من ساعتين إلى ثلاث ساعات؛ بسبب استكمال خط أعمال الصيانة التى تقوم بها شركة مليتة للنفط والغاز.

وأوضحت شركة الكهرباء في بيان لها الخميس، أن أعمال الصيانة ستؤدي إلى عدم توفر الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل محطات الإنتاج، وهذا ما تسبب في فقد ما قيمته 500 ميجاوات من القدرة المتاحة لمحطات التوليد.

يُذكر أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت في أبريل الماضي عزم شركة مليتة صيانة خطوط الغاز وستلجأ إلى طرح الأحمال اليدوية خلال تلك الفترة.

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