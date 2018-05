المتوسط

أعلن المكتب الإعلامي لبلدية يفرن، تطوير العمل الإعلامي من خلال تدريب الكوادر الشابة بالبلدية وفي ظل التعاون المتبادل بين بلدية يفرن والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

شارك مكتب إعلام بلدية يفرن لمدة 3 أيام في الدورة التدريبية المقامة في طرابلس، وذلك بإشراف مركز التطوير الإعلامي.

The post بلدية يفرن تعلن تطوير العمل الإعلامي بتدريب الكوادر الشابة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية