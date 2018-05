السفير الليبي بمصر يشدد على ضرورة وجود خطط إعلامية واضحة

المتوسط:

شدد سفير ليبيا لدى جمهورية مصر، محمد عبد العزيز، على ضرورة وجود خطط إعلامية واضحة تهتم بقضايا المواطن واستحقاقات المرحلة التي تمر بها ليبيا وفق آليات محددة.

وأكد “عبد العزيز”، خلال اجتماعه مع الوفد المكلف من المجلس الرئاسي للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب، الذي عقد بمقر السفارة في القاهرة، أمس الخميس، أهمية إيجاد استراتيجيات ودراسات وخطط إعلامية واضحة تلبي استحقاقات المرحلة التي تمر بها ليبيا.

ودعا السفير الليبي، إلى أهمية اطلاع الإعلام الليبي بمهامه كإعلام يدفع باتجاه المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين.

