المتوسط

أعلنت بلدية وادي البوانيس ختام فعاليات حملة التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الخاصة في التعليم وعمليات كشف وتقيم لحالات التوحد ومتلازمة داون لدى الأطفال.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية وادي البوانيس، أن الحملة شملت جميع مناطق وادي البوانيس؛ منطقة سمنو، ومنطقة الزيغن، ومنطقة تمنهنت، بتنظيم مكتب مراقبة تعليم البوانيس وبالتعاون مع إدارة الفئات الخاصة بالوزارة.

