المتوسط:

أبرم المجلس الثقافي البريطاني، اتفاقية مشتركة مع مصلحة الآثار التابعة لحكومة الوفاق الوطني، لبحث سبل التعاون المشترك في نشر الوعي.

ومن جانبه، أوضحت تغريدة نشرها السفير البريطاني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الاتفاقية تشمل تصميم وطباعة منشورات لنشر الوعي حول الموروث الثقافي والتاريخي في طرابلس.

ودعا السفير البريطاني، إلى إنقاذ المدينة القديمة في طرابلس، مؤكدًا دعم بلاده لليبيا.

The post «آثار الوفاق» و«الثقافي البريطاني» يبحثان سبل التعاون المشترك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية