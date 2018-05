المتوسط

قام عميد بلدية وادي البوانيس وممثلين عن منظمة المبادرة الليبية الإنتقالية، ومدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي البوانيس بزيارة تفقدية إلى المجمع الرئيسي لمياه الصرف الصحي ومحطة تجميع المياه بسمنو.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية وادي البوانيس على فيس بوك، أن الزيارة جاءت للإطلاع على أوضاع المحطة والمشاكل التي تعاني منها.

يذكر بأن خط الطرد الرئيسي لمياه الصرف الصحي بسمنو يعاني العديد من التصدعات مما يترتب عليه طفوح المياه السوداء في المنطقة بين الحين والأخر وانتشار البعوض والحشرات في فصل الصيف والتي أصبحت ترهق المواطنين وخصوصًا القاطنين بالقرب من المحطة.

يشار إلي أنه قد استلم مكتب شركة المياه والصرف الصحي فرع البوانيس عدد اثنان مضخات خاصة بتصرف المياه السوداء من منظمة الليبية الانتقالية والتي من المتوقع سيتم تركيبها خلال الفترة القادمة.

The post عميد بلدية وادي البوانيس يتفقد المجمع الرئيسي لمياه الصرف الصحي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية