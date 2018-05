المتوسط

شهدت مستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس، حملة طبية نظمتها مؤسسة البوانيس لخدمة المجتمع وتنميته بالتعاون مع عدد من الجهات العامة والخاصة.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية البوانيس، عبر فيس بوك، أن الحملة استهدفت ما يقارب الخمسون طفل تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 7 سنوات.

وشملت الحملة العديد من الفحوصات الطبية للأطفال، وتهدف الحملة حسب المنظمين لها إلي تكوين قاعدة بيانات طبية لجميع أطفال بلدية وادي البوانيس، هذا وستشمل الحملة باقي مناطق البوانيس خلال الفترة المقبلة.

The post بلدية وادي البوانيس تنظم حملة طبية بمستشفى سمنو القروي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية