المتوسط:

شارك رئيسي محكمة ونيابة الكفرة الابتدائية ورئيس جهاز الشرطة القضائية الكفرة، وعدد من القضاة ووكلاء النيابة بمدينة الكفرة افتتاح محكمة ونيابة تازربو الجزئية.

وحضر الافتتاح عدد من المسؤولين، ورجال الهيئات القضائية من مدن تازربو والكفرة وبنغازي، بالإضافة إلى أهالي وحكماء وأعيان المدينة.

وفي ذات السياق، عقد رئيس جهاز الشرطة القضائية الكفرة، اجتماعا طارئا مع منتسبي الجهاز بمدينة تازربو، لبحث سير العمل، وتوزيع مهام الحراسة اللازمة لحماية المقر الجديد لمحكمة ونيابة تازربو.

The post قضاة مدينة الكفرة تشهد افتتاح محكمة «تازربو» الجزئية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية