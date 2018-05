المتوسط:

اختتم كلية السياحة والضيافة بمدينة مصراتة، مساء أمس الخميس، مهرجان الإبداع السياحي الثقافي بحضور عميد الكلية ورئيس اتحاد طلبتها.

وعرض المهرجان، الذي استمر على مدى يومين متتاليين، شريط مرئي تعريفي بالكلية كما تم تكريم خريجي الدفعة الثانية من طلبة الكلية.

ونظمت كلية السياحة والضيافة بمدينة مصراتة، خلال المهرجان معرضا للمشغولات والمقتنيات التراثية.

