نصية والطيب البكوش يبحثان الانتخابات والاتفاق

التقى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، الجمعة، في تونس، رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية، لبحث آخر مستجدات القضية الليبية.

وقال نصية في تصريح، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، كما استعراضا مسار تعديل الاتفاق السياسي و ما توصلت له لجنتي الحوار والمصاعب والعراقيل التي واجهت تنفيذ مخرجاته.

ولفت إلى أن لقاء اليوم يأتي استكمالا لاجتماعات عقدها البكوش خلال الفترة الماضية بطرابلس وذلك لتفعيل دور الاتحاد وإمكانية المساهمة في إيجاد حل للقضية الليبية.

وأشار نصية إلى أن الطيب البكوش أكد على أهمية وحدة ليبيا واستقرارها وصون سيادتها.

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