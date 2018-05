لجنة «أزمة الوقود» تهدد الميليشيات المسلحة في الزنتان بالقصف الجوي

المتوسط:

حذرت لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الجمعة، الميليشيات المسلحة من السطو على شاحنات الوقود بمفرق الرياينة، موضحة أن هذا الفعل تكرر كثيرًا ما يعيق تزويدات الجبل بما فيها بلدية الزنتان.

وأكدت اللجنة، في بيان، على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، اليوم الجمعة، أنه إذا لم يتم انسحاب المجموعات المسلحة فورآ من الحضيرة الواقعة في مفرق الرياينة وإخلاء الموقع نهائيآ خلال هذه الليلة فأن سلاح الجو سيضطر باستهداف الموقع.

وناشدت الجنة، المجلس العسكري الزنتان ولجنة الـ 200 والحكماء والأعيان بالبلدية وآمر المنطقة العسكرية الغربية، بالتدخل العاجل ووضع حد للمجموعة المتمركزة في الحضيرة مفرق الرياينة والتي تحتجز منذ أمس أكثر من 20 شاحنة وقود.

وأكدت اللجنة، أنه ما زالت فرق التفتيش في المنطقة الغربية والجنوبية تواصل متابعة المحطات المقفلة التي استلمت شحناتها من الوقود وتم بيعها للسوق السوداء، وستصدر كشوفات الحاقآ للمحطات تقوم بالمتاجرة بقوت الشعب الليبي.

وكانت اللجنة قد أوقفت منذ أيام تزويد عدد 93 محطة وقود والواقعة في المنطقة الغربية والجنوبية وإحالتهم لمكتب النائب العام، لتهريبها الوقود وبيعه في السوق السوداء.

