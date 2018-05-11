سبها.. مبادرة لوقف الاقتتال بين مختلف الأطراف المتنازعة

عين ليبيا

قدمت مؤسسة “ملتقى فزان من أجل ليبيا” مبادرة لوقف الاقتتال في سبها، جاء ذلك عبر بيان قدمت من خلاله مبادرتها إلى آمر منطقة سبها العسكرية، كما تواصلت مع مختلف الأطراف المتنازعة في المدينة.

وتنص المبادرة على الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية، وتسليم كافة المواقع والمطارات والبوابات والمعسكرات لجهات الاختصاص، وعودة النازحين لمنازلهم، والشروع في الحوار الشامل والصريح للمصالحة الوطنية.

كما نصت المبادرة على مناقشة كافة النقاط العالقة بغية الوصول إلى اتفاق يتضمن تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والتعايش المشترك بين كافة أبناء فزان.

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