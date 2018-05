المتوسط

أعلن منفذ امساعد البري وصول رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له عبر المنفذ، مساء اليوم الجمعة الموافق 11 مايو.

وأوضح الحساب الرسمي لمنفذ امساعد البري، أن وصول «صالح» للبلاد؛ جاء بعد زيارة قام بها إلى جمهورية مصر العربية دامت عدة أسابيع بتاريخ اليوم الجمعة الموافق.

