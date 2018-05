«مركز أمراض السكر»: استحداث مجلس سيساهم في وضع إحصائيات دقيقة للمرضى

المتوسط

قال مدير المركز الوطني لأمراض السكر والغدد الصماء، محمد الزليتني، إنه من الضروري جدًا استحداث مجلس علمي أو لجنة علمية عليا تمثل اخصائيين واستشاريين علاج السكر وجميع الفئات الأخرى العاملة بالمراكز المتخصصة بعلاج السكر على مستوى ليبيا.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن «الزليتني» أضاف خلال ملتقى مدراء المراكز التخصصية لعلاج السكر والغدد الصماء أن «استحداث المجلس سيساهم كثيرًا في وضع إحصائيات دقيقة للمرضى؛ كما سيساعد على إجراء البحوث والدراسات الخاصة بمرض السكر».

هذا وقد ناقش الحاضرون في الملتقى -الذي حضر وزير الصحة بحكومة الوفاق، عمر بشير الطاهر، جانباً منه – «تذبذب» الإمداد الطبي من أدوية السكر؛ إلى جانب توحيد بطاقات المرضى المترددين على المراكز التخصصية على مستوى الدولة الليبية. إضافةً إلى تأكيدهم على ضرورة عمل مراكز علاج السكر من خلال منظومة إلكترونية موحدة.

