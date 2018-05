مدرسة سمنو بوادي البوانيس تنظم مسابقة منهجية لطلاب التعليم الأساسي

المتوسط

نظمت مدرسة سمنو للتعليم الأساسي ببلدية وادي البوانيس، مسابقة منهجية بين تلاميذ الصف الأول للمرحلة الابتدائية بمختلف مدارس التعليم الأساسي على مستوى بلدية وادي البوانيس.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية وادي البوانيس، أن نتائج المسابقة جاءت على النحو التالي؛ حصلت مدرسة سمنو للتعليم الأساسي على الترتيب الأول، فيما حصلت مدرسة مشروع سمنو الزراعي على الترتيب الثاني، وكان الترتيب الثالث من نصيب تلاميذ مدرسة الزيغن، والرابع كان لمدرسة النور بتمنهنت.

