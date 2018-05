«التراث والحداثة» معرض فنون تشكيلية بمدرسة الشموخ بالجميل

المتوسط:

نظمت مدرسة الشموخ للتعليم الاساسي بمراقبة تعليم الجميل، معرض الشامل الفنون التشكيلية تحت شعار (التراث والحداثة) الذي عرض من خلاله باقات من أبهي اللوحات التعبيرية عن التراث الليبي.

وحضر المعرض، مراقب تعليم الجميل، لجنة التسيرية الجميل، مدير مديرية أمن الجميل، مداراء المكاتب بمراقبة التعليم، مدير راديو الجميل صوت المستقبل Fm، مدراء المدارس وجمع غفير من السادة أولياء الأمور، حيث قدمت فقرات فنية ومسرحية وعروض رياضية للمدارس المشاركة في اليوم الاول.

وأعربت إدارة المدرسة، عن شكرها للحضور على تلبية الدعوة ولكل من ساهم في التنظيم والإشراف.

