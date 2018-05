المتوسط:

عقدت اللجنة العليا للامتحانات برئاسة وكيل الوزارة لشئون التعليم العام، عادل جمعة، اجتماعًا مساء أمس الخميس، مع مدير مديرية أمن طرابلس العقيد صلاح السموعي لمناقشة آليات خطة تأمين مقار لجان الامتحانات.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان وزارة التعليم بطرابلس، خطة الوزارة لامتحانات الشهادة الثانوية والتي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق بأنها ستجرى في تجمعات كبيرة داخل قاعات ومدرجات الجامعات والكليات والمعاهد العليا.

ومن جانبه، أوضح عادل جمعة، خلال الاجتماع، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الترتيبات الجديدة الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية لاسيما فيما يتعلق وذلك من خلال التشاور والتنسيق المبكر مع كافة الجهات الامنية التي ستتولى تأمين وحماية اللجان.

وأشاد الوكيل بالوضع الأمني داخل مقر جامعة طرابلس, لافتا الى أنه لم يحدث أي اختراقا امنياً داخل الجامعة من اندلاع ثورة 17 من فيراير, مثمناً بذلك جهود كافة الجهات الأمنية المسئولة على بسط الأمن داخل الجامعة.

The post «العليا للامتحانات» تناقش مع «أمن طرابلس» خطة تأمين مقار اللجان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية