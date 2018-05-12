الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة تدرب عناصر من قطاع الأمن بليبيا

المتوسط:

أعلنت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة أنها ستدرب عناصر ليبية من موظفي القطاع الأمني في ليبيان وقدمت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة التهنئة إلى «12 موظفًا لإتمام التدريب بنجاح».

ونشرت السفارة البريطانية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، صورة لعدد من المتدربين يحملون شهادات إتمام الدورة التدريبية.

وقالت الوكالة عبر تدوينة موجزة «نفخر بدعم وتقديم التدريب الثاني إلى موظفي القطاع الأمني في ‫ليبيا لبناء القُدرات الليبية في القيادة والسيطرة».

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