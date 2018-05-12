الحكومة المؤقتة تأذن لوزارة الصحة للعمل بنظام شراء الخدمة

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني قرارًا رقم “102” لسنة 2018 بشأن منح الاذن لوزارة الصحة للعمل بنظام شراء الخدمة لمراكز الكلي بدولة ليبيا من القطاع الخاص

وأوضح القرار، الذي طالب زارة الصحة بتأخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه مشيراً بأن القرار جاء وفق كتاب وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تيسير الدكتور سعد عقوب

وأكد عقوب في تصريح ان صدور القرار يعد تحول في مشروع بناء نظام صحي يقوم على المنافسة من خلال إشراك القطاع الخاص للعمل بنظام شراء الخدمة لمراكز الكلي الذي يعد نموذج جديد للرعاية الصحية، وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاحه، مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا مهمًا من محاور التحول الصحي، بالإضافة إلى أدوات أخرى مهمة مثل التحول المؤسسي وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها

واضاف وكيل عام وزارة الصحة بأنة تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق لقرار مجلس الوزراء مشيراً بأنة أكمل جميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في أليه شراء الخدمة لمراكز الكلي في القطاع الصحي وشروط تقديم الخدمات الصحية، وذلك ضمن عدد من الإجراءات التي نفذتها الوزارة منذ صدور القرار ، وذلك بهدف تعزيز المسار القانوني والتنظيمي نحو التحول مبنيه على قواعد تشريعية .

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