مناقشة تقدم أعمال الملتقى الوطني الليبي الاثنين المقبل

المتوسط:

أعلن مركز الحوار الإنساني عن عرضه «مدى تقدم أعمال الملتقى الوطني الليبي»، الاثنين المقبل بفندق «لايكو» بتونس العاصمة.

ونشر الملتقى الوطني الليبي على حسابه بموقع «تويتر» الجمعة دعوة لندوة صحفية تعقد يوم الاثنين 14 مايو الجاري لعرض «مدى تقدم أعمال الملتقى الوطني الليبي بعد إنعقاد 38 إجتماع في مختلف أنحاء ليبيا».

ويعد الملتقى الوطني الليبي، إحدى مراحل خطة المبعوث غسان سلامة لحل الأزمة الليبية، حيث نظم جلسات تشاورية في عدد من المدن والمناطق والبلدات والقرى الليبية، برعاية مركز الحوار الإنساني المكلف من المبعوث الأممي.

