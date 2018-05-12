تقدم الجيش يجبر مسؤول "شورى مجاهدي درنة" على "الكشف عن وجهه"

ظهر المسؤول الأول لمجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها “عطية سعيد الشاعري”، اليوم الجمعة، ولأول مرة على وسائل الإعلام ليعلن في مؤتمر صحفي؛ تغيير اسم المجلس إلى “قوة حماية درنة”، لمواجهة تقدم الجيش لتحرير المدينة الأمر الذي أثار الكثير من التساؤولات حول توقيت هذا الظهور.

ومنذ إعلان تأسيس مجلس شورى مجاهدي درنة في ديسمبر 2014 من قبل سالم دربي القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، لم يكشف النقاب عن هوية المسؤول الأول للمجلس، كما أنه لم يظهر في أي وسيلة إعلامية في دلالة واضحة على صحة الاتهامات بارتباط هذه الجماعة الجهادية بتنظيم القاعدة.

وأعلن عطية الشاعري اليوم الجمعة، حل المجلس ودمج كافة عناصره تحت اسم “قوة حماية درنة”، معتبرا ذلك تقديراً لمواقف أبناء المدنية بالوقوف إلى جانب المجلس في إفشال ما وصفه بمشروع حفتر في السيطرة على درنة.

وقال “الشاعري” إنه كان لزاماً على مجلس شورى مجاهدي درنة اتخاذ هذه الخطوة لمواجهة تلك “القوة الغاشمة” في إشارة للجيش الليبي، والوقوف صفا واحد مع أبناء المدينة، لإكمال العمل تحت ميثاق مدينة درنة صفاً واحد مع جميع مكونات المدينة و مؤسساتها”.

لكن مراقبون يرون هذه الخطوة تعد “تُقية” يحاول قيادات مجلس شورى مجاهدي درنة استخدامها بغية إبعاد شبهة ارتباطها بتنظيم القاعدة والإرهاب، وأنه سبق لتنظيم أنصار الشريعة أن استخدمها عندما أعلن حل نفسه بنفسه في بيان نشره في 27 مايو الماضي.

ووفقا للمراقبين فإن اتخاذ قرار حل المجلس جاء بإيعاز من قيادات تيار الإسلام السياسي في طرابلس والدوحة واسطنبول، لكي يتحركوا سياسيا في أروقة الحكومات والمنظمات الدوليه في محاوله منهم لوقف العمليات العسكرية للجيش الليبي لتحرير درنة .

وعطية سعيد جبريل الشاعري (41 عاما) والمكنى بـ”أبومصعب” هو من سكان منطقة شيحة الغربية بدرنة وهو قيادي سابق في كتيبة شهداء أبوسليم المدعومة من الجماعة الليبية المقاتلة وتولى قيادة المجلس بعد مقتل مؤسسيه سالم دربي وناصر العكر على يد تنظيم داعش في 2015.

وسبق وأن انتشرت شائعات بمقتل الشاعري في غارة شنتها طائرات مصرية على مواقع مجلس شورى مجاهدي درنة نهاية مايو 2017 في إطار التنسيق مع الجيش الليبي لمكافحة الجماعات الإرهابية.

والشاعري متهم بإصدار الأوامر باغتيال النائب العام السابق عبدالعزيز الحصادي فبراير من العام 2014، وذلك وفقا لاعترافات أدلى بها أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المشاركين في عملية الاغتيال ويدعى ايوب القبائلي بعد إلقاء القبض عليه في مطار طبرق في ابريل 2017.

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