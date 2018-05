خاص المتوسط:

نتيجة لتقدم الجيش الليبي، ترصد صحيفة «المتوسط» الليبية، حصاد مكعارك تحرير مدينة درنة، وأبرزها ما أعلن عنه المسئول العام لمجلس شوري مجاهدي درنة أحد أذرع تنظيم القاعدة في ليبيا والمدرج في قائمة الإرهاب، خلال مؤتمر صحفي له، عن حل المجلس وتشكيل قوة حماية درنة لمواجهة تقدم الجيش الليبي.

وقال المسئول العام لمجلس شورى مجاهدي درنة، ” بدأ القصف الجو من قوات حفتر بمساعدة طائرات مصرية، وتزامن هذا القصف الجوي بتقدم قوات حفتر”.

من جهته، ظهر المسؤول الأول لمجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها “عطية سعيد الشاعري”، أمس الجمعة، ولأول مرة على وسائل الإعلام ليعلن تغيير اسم المجلس إلى “قوة حماية درنة”، لمواجهة تقدم الجيش لتحرير المدينة.

ومنذ إعلان تأسيس مجلس شورى مجاهدي درنة في ديسمبر 2014 من قبل سالم دربي القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، لم يكشف النقاب عن هوية المسؤول الأول للمجلس، كما أنه لم يظهر في أي وسيلة إعلامية في دلالة واضحة على صحة الاتهامات بارتباط هذه الجماعة الجهادية بتنظيم القاعدة.

وأكمل المسئول العام، ” إن أنه سيتم تشكيل ” قوة حماية درنة” بديلا عن مجلس شورى درنة لتجمع كل أبناء المدينة للعمل صفا واحدا”.

وقال “الشاعري” إنه كان لزاماً على مجلس شورى مجاهدي درنة اتخاذ هذه الخطوة لمواجهة تلك “القوة الغاشمة” في إشارة للجيش الليبي، والوقوف صفا واحد مع أبناء المدينة، لإكمال العمل تحت ميثاق مدينة درنة صفاً واحد مع جميع مكونات المدينة و مؤسساتها”، على حد قوله.

وعطية سعيد جبريل الشاعري (41 عاما) والمكنى بـ”أبومصعب” هو من سكان منطقة شيحة الغربية بدرنة وهو قيادي سابق في كتيبة شهداء أبوسليم المدعومة من الجماعة الليبية المقاتلة وتولى قيادة المجلس بعد مقتل مؤسسيه سالم دربي وناصر العكر على يد تنظيم داعش في 2015.

The post حصاد معارك تحرير المدينة.. شورى مجاهدي درنة يعلن حل التنظيم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية