«الغزوي»: «اللواء السادس مشاة» تابع لمنطقة سبها العسكرية

شدد آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك محمد الغزوي على تبعية «اللواء السادس مشاة» لمنطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.

وأوضح الغزوي في خطاب له «إلى مجلس قبائل التبو للتنسيق لإنهاء الأزمة بسبها إشارة إلى كتابكم بشأن وقف إطلاق النار والخاص بتحديد تبعية اللواء السادس مشاة عليه نفيدكم بأن اللواء السادس مشاة يتبع منطقة سبها العسكرية والتابعة للقيادة العامة للجيش الليبي».

وكان آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك محمد الغزوي «جميع القبائل في مدينة سبها»، من أي اعتداء أو هجوم على «معسكرات القوات المسلحة أو مؤسسات الدولة الحكومية».

وأكد اللواء المبروك محمد الغزوي في تصريحات صحفية، أول أمس الخميس «سيتم فرض القانون وعلى الجميع تحمّل المسؤوليه القانونية التامة حيال أي اعتداء».

