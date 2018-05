«صحة المؤقتة» تعمل بنظام شراء الخدمة من القطاع الخاص

المتوسط:

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، قرارًا بشأن منح الأذن لوزارة الصحة للعمل بنظام شراء الخدمة لمراكز الكلي بدولة ليبيا من القطاع الخاص.

وأوضح القرار، الذي طالب زارة الصحة بتأخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، مشيراً إلى أن القرار جاء وفق كتاب وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تيسير الدكتور سعد عقوب.

وأكد عقوب في تصريح ان صدور القرار يعد تحول في مشروع بناء نظام صحي يقوم على المنافسة من خلال إشراك القطاع الخاص للعمل بنظام شراء الخدمة لمراكز الكلي الذي يعد نموذج جديد للرعاية الصحية، وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاحه، مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا مهمًا من محاور التحول الصحي، بالإضافة إلى أدوات أخرى مهمة مثل التحول المؤسسي وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها.

وأضاف وكيل عام وزارة الصحة بأنة تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق لقرار مجلس الوزراء مشيراً بأنة أكمل جميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في أليه شراء الخدمة لمراكز الكلي في القطاع الصحي وشروط تقديم الخدمات الصحية، وذلك ضمن عدد من الإجراءات التي نفذتها الوزارة منذ صدور القرار، وذلك بهدف تعزيز المسار القانوني والتنظيمي نحو التحول مبنيه على قواعد تشريعية.

