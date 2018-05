إغلاق صيدلية و7 محلات لحوم وخضروات في «سوق الجمعة»

المتوسط:

شن أعضاء مركز الحرس البلدي في سوق الجمعة، جولة تفتيشية داخل المنطقة خصت الصيدليات ومحلات المواد الغدائية ومحلات بيع اللحوم.

وأسفرت الجولة، طبقًا لبيان من الحرس البلدي، عن قفل صيدلية بالشمع لعدم وجود ترخيص وعدم وجود شهائد صحية وقفل 3 محلات لبيع اللحوم لعدم وجود شهائد صحية للعمال وعدم الاهتمام بالنظافة العامة وعدم وجود ترخيص.

كما أسفرت عن قفل 4 محلات بالشمع الأحمر لبيع الخضروات لعدم وجود ترخيص وعدم وجود شهائد صحية للعمال وعدم الاهتمام بالنظافة العامة.

