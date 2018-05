المتوسط:

أعلن المجلس البلدي جالو، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل مطاعم إحدى المدارس بالبلدية.

وأوضحت البلدية، في بيان لها أنه تنفيذا لتعليمات عميد بلدية جالو شعيب الأمين، تواصل مكتب المتابعة وضمان الجودة بديوان البلدية مع اللجنة المكلفة بمتابعة المطاعم داخل المدارس والعاملين داخلها، حيث تم ضبط العديد من المخالفات.

وبينت البلدية أنها وجدت بعض المواد منتهية الصلاحية فضلًا عن سوء تخزين، إضافة إلى عدم وجود شهادة صحية للعاملين في المطاعم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

The post ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بإحدى المدارس في بلدية «جالو» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية