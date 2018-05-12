"بشير صالح" يكشف لـ"بوابة افريقيا" موقفه من مؤتمر داكار

نفى بشير صالح المدير السابق لمكتب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي أن يكون قد شارك في مؤتمر دكار الذي جمع أطرافا ليبيا برعاية فرنسية.

وقال بشير صالح في تصريح خاص ل”بوابة افريقيا الاخبارية” غن لا علاقة له بمؤتمر داكار من قريب ولا من بعيد، مؤكدا انه مازال يتعالج بعد محاولة اغتياله الفاشلة قبل اشهر.

وأضاف صالح أنه لم يذهب ولن يذهب الى السنغال،مستغربا سبب الزج باسمه في هذا الأمر،نافيا اي علاقة له بدولة قطر.

وكان مصدر ليبى فضل حجب هويته قد كشف النقاب عن كواليس الاجتماع الذى إحتضنته العاصمة السنغالية داكار اليوم الجمعة ، بين قادة جماعة الإخوان فى ليبيا، وقيادات الجماعة الليبية المقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى، وبعض أنصار النظام الليبى السابق.

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