المتوسط:

دعت إدارة التمريض التابعة لوزارة صحة حكومة الوفاق الوطني، جميع المهتمين والمختصين، لحضور اليوم العالمي للتمريض، الذي سيقام اليوم السبت على تمام الساعة الـ 10 صباحاً بمدينة طرابلس بفندق كورنثيا.

كانت مدير إدارة التمريض التابعة لوزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني، آمال الزعيم، قد ذكرت أنه سيتم تكريم 3 فئات من عناصر التمريض خلال اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق الـ 12 من مايو الجاري.

وكشفت آمال الزعيم، أن تلك الفئات تشمل شهداء الواجب والمصابين والمتميزين في أماكن عملهم والمتقاعدين.

وأوضحت آمال الزعيم، أنه قد تمت مخاطبة المستشفيات وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق لترشيح عدد من العناصر؛ كما وجهت دعوتها لجميع المهتمين والمختصين لحضور الاحتفال الذي ستعلن عنه إدارتها لاحقاً.

The post «صحة الوفاق» تستعد لليوم العالمي للتمريض بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

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