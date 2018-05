نساء ليبيا يبحثن تعزيز موقع المرأة في الأحزاب السياسية

المتوسط:

اختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة اجتماعا يهدف إلى تعزيز دور المرأة في شبكة الأحزاب السياسية، وذلك ضمن برنامج الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الإنمائي.

واستمر الاجتماع الذي عقد في طرابلس على مدار يومين ناقشت خلاله عدد من النساء في الأحزاب السياسية والتيارات السياسية الناشئة وبرلمانيات سبل تعزيز الموقع الريادي للمرأة في الأحزاب السياسية.

وبحسب البعثة أكد المشاركون على ضرورة ضمان وزيادة مشاركة الأحزاب السياسية والنساء في الانتخابات المقبلة.

وفي اليوم الختامي تم اقتراح العديد من المبادرات لتعزيز دور المرأة ودعم المسار الديمقراطي وتعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية.

