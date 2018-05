وفد من «العامة للمواصلات» يزور الزويتينة

المتوسط:

زار وفد من الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، أول أمس الخميس، بلدية الزويتينة.

أوضح مدير المكتب الإعلامي لهيئة المواصلات، منير الشائبي، أن الوفد ضم اللجنة المشكلة برئاسة مدير إدارة شؤون الطرق والنقل البري محمد حمد عبدالله، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات فرع المنطقة الشرقية إدريس محمد منصور، ومدير مكتب المواصلات الزويتينة، فائز خميس المبروك.

وأشار إلى أنه تم خلال الزيارة الإطلاع على مشروع تنفيذ طريق الفارسي والذي تم التعاقد عليه من قبل بلدية الزويتينة في الفترة السابقة.

