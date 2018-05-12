بدء مشاورات في السنغال بين أطراف النزاع الليبي السبت

قالت الرئاسة السنغالية، في بيان لها، إن أطراف الصراع الليبي دخلوا أمس الجمعة في اجتماع في مركز المؤتمرات الدولي عبدو ضيوف في العاصمة السنغالية دكار.

وأوضح البيان الرئاسي السنغالي أن مختلف أطراف النزاع الليبي موجودون في السنغال لتبادل الآراء من أجل الخروج بحل.

وأضاف البيان أنه تلبية لدعوة للوسيط الأفريقي لليبيا الرئيس الكونغولي دنيس ساسونغيسو فإن الرئيس السنغالي ماكي صال سهل المشاورات.

وأضاف أن هيئة برازافيل لعبت دورا هاما في عقد هذه المشاورات مشيدا بدور الهيئة في الوصول إلى خروج من الأزمة من أجل سلام دائم في ليبيا.

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