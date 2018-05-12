الزاوية والزنتان توقعان ميثاق للمصالحة الشاملة بينهما

وقع ممثلو الزاوية و الزنتان وثيقة مصالحة بين المدينتين.

وأكد الموقعون على ميثاق العهد والمصالحة المبرم بمدينة الزاوية، وحدة التراب الليبي وعدم السماح بتقسيمها، والحوار البيني داخل أراضي الوطن، وعدم اللجوء للسلاح أو التلويح به، والاحتكام للحوار في إدارة أي خلاف أو نزاع، والتداول السلمي للسلطة، وتوحيد المؤسسات الأمنية تحت السلطة المدنية.

وأكد الطرفان أهمية تشكيل لجنة للنظر في الملفات العالقة بينهما، والعمل على حلها، وضمان حرية التنقل والامتلاك والتجارة بين الزاوية والزنتان.

داعين إلى تكثيف الجهود الرامية إلى محاربة التطرف والغلو، والجريمة المنظمة وخاصة عمليات التهريب، مشددين على ضرورة عودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وبيوتهم.

ووقع ميثاق المصالحة من جانب مدينة الزاوية كل من رئيس المجلس المحلي الزاوية نجيب البشتي، ومجلس شورى وحكماء الزاوية الطاهر الغويل، وآمر غرفة العمليات العسكرية الزاوية أبوعجيلة الترهوني.

أما من جانب الزنتان فقد وقع عميد بلدية الزنتان سليمان الباروني، ورؤساء اللجنة الاجتماعية بالزنتان شعبان العمياني، والمجلس العسكري للزنتان عبدالسلام أبوستة، وجمعية الشهداء مفتاح قوجيل.

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