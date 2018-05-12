مفوضية الأمم المتحدة: اللاجئين في ليبيا يعانون ظروفاً قاسية تُهدد حياتهم

حطت طائرة مستأجرة تحمل على متنها 132 لاجئاً وطالب لجوء في النيجر، حسث استأنف برنامج إجلاء المهاجرين بعد تعليقه لمدة شهرين.

وحسب تقرير لمفوضية الامم المتحدة في ليبيا أن العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء كانوا قد احتجزوا لفترات طويلة في ظروف قاسية في ليبيا، وفي الوقت الراهن، تقدر المفوضية بأن يكون هناك 5,700 شخص محتجزين في مراكز احتجاز رسمية، من بينهم 2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

وقال فنسنت كوشتيل، المبعوث الخاص للمفوضية للوضع في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط: «يعاني اللاجئون المحتجزون في ليبيا من ظروف قاسية تهدد حياتهم ورفاههم».

مضيفاً أن هدف هذا البرنامج هو إنقاذ الأشخاص من الفئات الأشد ضعفاً من المزيد من الضرر.

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