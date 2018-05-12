الآن.. اشتباكات طاحنة في سبها ودعوات للتهدئة

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي بوسبيحه انه تتواصل حتى ألان في مدينة سبها اشتباكات طاحنة بين قوات اللواء السادس وقبائل التبو.

وقال بوسبيحه في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” إن المدينة شهدت اشتباكات بدأت في الساعة الثانية عشرة ليلا واشتدت في الثالثة ليلا ولازالت متواصلة حتى الآن مبينا أن هذه الاشتباكات هي الأعنف حيث تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة كما أن الرماية عشوائية.

وأشار بوسبيحة إلى أن التبو تمكنوا من الدخول إلى قلعة سبها فيما لازالت قوات اللواء السادس مسيطرة على مقراتها داعيا الأعيان والحكماء من قبائل التبو وأولاد سليمان إلى التدخل لوقف إطلاق النار كي لا يتأزم الوضع أكثر.

وبشأن الضحايا البشرية قال بوسبيحه إن الرماية العشوائية تجعل من الصعب التحقق من حجم الخسائر البشرية خاصة وان الاشتباكات لا تزال مندلعة.

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