الخيالي: سبها تشهد اشتباكات هي الأعنف منذ نشوبها

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، السبت، إن الاشتباكات الدائرة في المدينة منذ البارحة أسفرت عن سقوط عديد القتلى والجرحى، مؤكدا استمرارها حتى الآن.

وأوضح الخيالي، في تصريح للرائد، أن المدينة تشهد تبادلا لإطلاق النار بين عصابات من خارج المدينة وعناصر اللواء السادس، واصفا إياها بالأعنف منذ نشوبها، ومحذرا من تزايد الضحايا في ظل ضعف إمكانيات مستشفيات المدينة.

وأشار حامد إلى أن الحالات تصل تباعا لمركز سبها الطبي، مبديا تخوفه من نتائجها.

يشار إلى أن مدينة سبها شهدت اليومين الماضيين توقفا لإطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة، في حين استمرت الخروقات الأمنية داخل البلاد

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