اليوم السابع: انطلاق مؤتمر “داكار” بحضور أخطر قادة الميليشيات فى ليبيا وبعض أنصار القذافى

انطلق اليوم الجمعة، فى العاصمة السنغالية داكار، مؤتمر تنظمه مؤسسة برازفيل التى تمولها قطر وتشرف عليها زوجة الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى، بحضور أخطر قادة الميليشيات فى ليبيا وعناصر من جماعة الإخوان الليبية وبعض أنصار النظام الليبى السابق.

وقال مصدر ليبى لـ”اليوم السابع”، اليوم الجمعة، إن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عقدت اليوم، وألقى الكلمة الافتتاحية الرئيس السنغالى وأعقبها كلمة لتاجر السلاح العالمى ورئيس مؤسسة برازافيل، جان إيف أوليفييه، مشيرا إلى أن الجلسة كان يديرها مصطفى نيسى وهو رئيس التجمع القومى السنغالى وزير خارجية سابق للسنغال.

وأشار المصدر إلى أن بعض أنصار النظام الليبى السابق يدرسون الانسحاب من المؤتمر بعد تورطهم فى المؤتمر الذى تحتضره قيادات فى الميليشيات المسلحة، وفى مقدمتهم عبد الوهاب القايد والإرهابى عبد الحكيم بلحاج والإخوانى صالح المخزوم. وأكد المصدر أن المؤتمر الذى تحتضنه داكار انطلق اليوم الجمعة ويستمر يومى السبت والأحد.

المصدر/ اليوم السابع