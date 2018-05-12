السبسي والجهيناوي يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس الجمهورية التونسية الباجي السبسي مع وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي، الأوضاع في ليبيا، والتحضيرات المتعلقة بالاجتماع الثلاثي لدول الجوار على مستوى وزراء الخارجية، الذي سينعقد بالجزائر في الـ21 من مايو الجاري.

وأكدت الرئاسة التونسية على موقعها الرسمي، أن اللقاء تناول بالخصوص الاجتماع المقبل لمجلس الشراكة التونسي الأوروبي، الذي سيعقد ببروكسل في الـ15 من مايو الجاري، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والممثلة العليا للسياسة الخارجية وسياسة الأمن، والمكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع ومشاركة وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وسيخصّص هذا الاجتماع لتحديد أولويات التعاون الاقتصادي ودعم العلاقات الإستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي.

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