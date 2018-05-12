تعرف على مواقف الدول تجاه الانتخابات في ليبيا

قال مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى، لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” في القاهرة إنه تم الاتفاق في اجتماع لندن الاسبوع الماضي بين كل من امريكا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا وبحضور ممثلين عن دول الجوار وبحضور غسان سلامة على “ضرورة أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة فقط، قبل نهاية السنة، في ظل عدم وجود دستور لصعوبة ضمان استفتاء في المنطقة الشرقية”.

وأضاف المصدر أن “الفرنسيين يحاولون تمرير مشروع بمعزل عن الدول الغربية الاخرى لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية دون دستور وقد تمت فعلا دعوة كل من السراج وعقيلة وخالد المشري وحفتر للاجتماع في باريس، من أجل الاتفاق على انتخابات رئاسية”.

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