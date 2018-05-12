اشتباكات عنيفة في سبها

تجددت الاشتباكات المسلحة في سبها بمحيط مقر اللواء السادس، في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد مرور يومين فقط من إصدار الحاكم العسكري لمنطقة سبها العسكرية، المبروك الغزوي، قرار وقف إطلاق النار وفتح كافة الطرق المغلقة جراء الاشتباكات.

وبحسب ما ذكرته مصادر لـ218، فقد شهدت الاشتباكات المسلحة استخدام أسلحة ثقيلة أصدرت أصواتاً قوية سمُعت بوضوح وسط المدينة.

وأسفر القتال المسلح الدائر في مدينة سبها عن سقوط قتلى بين المدنيين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تصرر مركز سبها الطبي الذي ناشد الجهات المسؤولة باستمرار بضرورة الاسراع في حمايته وتأمينه من القذائف العشوائية.

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