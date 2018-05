«مصرف ليبيا» يختتم مناقشات «تقييم القطاع المالي» مع البنك الدولي

المتوسط:

اختتم خبراء مصرف ليبيا المركزي اجتماعاتهم مع فريق خبراء البنك الدولي في العاصمة تونس أمس الجمعة.

وأوضح المصرف على صفحته الرسمية، أن هذه الاجتماعات جاءت ضمن إطار مشروع الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي، والذي يتضمن إجراء تقييم شامل للقطاع المالي في ليبيا.

هذا وتم خلال تلك اللقاءات مناقشة الشروط المرجعية، والاتفاق على نطاق العمل المقترح والذي يشمل ثلاثة محاور أساسية متمثلة بالإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي للقطاع، إلى جانب هيكلة وأداء النظام المالي، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

ووفقاً للمصرف، تخللت النقاشات دراسة أوضاع التمويل الإسلامي، والشروع في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل النهوض بالمصارف الإسلامية، كما تم في نهاية الاجتماع الاتفاق على برنامج وخطة العمل، إضافةً للاتفاق على مواصفات ومؤهلات المستشارين الذين سيقومون بإجراء الدراسة.

