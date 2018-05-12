السراج يبحث مع بلدية مسلاته سبل العمل على استئناف المشاريع المتوقفة داخل البلدية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الخميس وفداً من بلدية مسلاته ضم عضو مجلس النواب عن المدينة عدنان فوزي الشعاب وعميد وأعضاء البلدية.

وفد مسلاته جدد بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني دعم البلدية لحكومة الوفاق ومساندة جهودها الرامية إلى توحيد الصف ولم شمل الليبيين وتخفيف المعاناة على كاهل المواطن في كافة ربوع ليبيا.

ومن جانبه،أكد السراج حرصه على تذليل كافة المصاعب التي تواجه المجالس البلدية في أداء اعمالها والعمل على توسيع صلاحياتها تفعيلا لنهج اللامركزية الذي تسعى الحكومة لترسيخه.

وتخلل اللقاء عرض مطالب وفد مسلاته على رئيس المجلس الرئاسي في مجالات التعليم والصحة تشمل إمكانية انشاء جامعة بالبلدية وتزويد مستشفى المدينة بالكوادر والمعدات إضافة إلى انشاء مركز لعلاج مرضى السكري ومركز آخر للعلاج الطبيعي وتفعيل مشروع الطاقات المتجددة المقترح تنفيذه في المدينة الذي سيكون باكورة مشاريع الطاقات المتجددة في ليبيا .

رئيس المجلس الرئاسي أصدر تعليماته الفورية للجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ عدد من المطالب وتم الاتفاق على تقديم مذكرات تفصيلية لمشاريع اخرى.

واثنى السراج على اهتمام مدينة مسلاته بتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه،مؤكداً على ضرورة الاهتمام بمن تحصل على التراتيب الأولى في المسابقات المحلية والدولية والعمل على إقامة حفل تكريم لهم.

السراج أعلن خلال اللقاء عن تخصيص مبلغ مالي لإقامة مسابقة لحفظ وتجويد القرآن الكريم على مستوى مناطق ليبيا بمدينة مسلاته.

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